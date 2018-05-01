Легенда Савченко: история одного плена

«Операция» по освобождению Надежды Савченко из российской тюрьмы в среду, 25 мая, перестала быть секретом после публикаций ее адвокатов в социальных сетях. В частности, Николай Полозов написал, что Савченко «вытащили из лап мордора». Еще до приземления в аэропорту Борисполь президентского борта, на котором украинская пленница возвращалась домой из Ростова-на-Дону, хозяин Кремля Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. Хотя сама Савченко соответствующих ходатайств не подавала.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, за нее Путина, «из соображений гуманности», попросили родственники погибших на Донбассе сотрудников российских СМИ, в убийстве которых обвинялась украинка. Кроме того, Песков подтвердил, что из Украины в Россию, в обмен на Савченко, возвращаются осужденные в Украине и помилованные президентом Украины спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров. Однако, в графике Путина встречи с ними не запланировано. Зато Надежду в Киеве встречали всем миром – родственники, журналисты, активисты, депутаты…

То, что дело украинской летчицы Савченко, задержанной летом 2014 года и с тех пор незаконно удерживаемой в России, шито белыми нитками, не вызывало сомнений с самого начала.

Если следовать не версиям российских пропагандистов, а хронологии событий, девушка попала в плен к террористам так называемой ЛНР 18 июня. На следующий день, 19 июня, российские СМИ опубликовали видеозапись допроса Надежды и текстовые его фрагменты. После этого ее перевезли из Луганска в Донецк, и до 5 июля террористы вели переговоры с украинской стороной об обмене Савченко на четверых боевиков, задержанных ранее украинскими силовиками.

На третий день после срыва этих переговоров, 8 июля, российская пресса сообщила, что Надежда находится в СИЗО Воронежа. И что, среди прочего, ее обвиняют в гибели двух российских журналистов, которые пребывали в зоне АТО. Вместе с тем, российские журналисты особо не акцентировали внимание на том, что их коллеги Игорь Корнелюк и Антон Волошин находились во время боевых действий на территории соседнего государства незаконно, в составе группы террористов, атакующих украинских правоохранителей и, действовали, по сути, на свой страх и риск. Более того, у них не было не только аккредитации, но и защиты в виде касок и жилетов с надписью «пресса», которые, по идее, им обязаны были обеспечить редакции, отправляя на подобные съемки.

9 июля представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что Савченко пересекла границу России как… беженка. И была задержана при проверке документов. Ну, действительно, сбежала из плена боевиков и, вместо того, чтобы попытаться прорваться к своим, отправилась прямо в руки врага. Собственно, в Министерстве иностранных дел Украины подобные сообщения расценили как похищение гражданки Украины правоохранительными органами соседнего государства. «МИД Украины выражает решительный и категорический протест, в связи с незаконным вывозом на территорию России Надежды Савченко - военнослужащего Вооруженных сил Украины, которая ранее была захвачена представителями вооруженных террористических формирований, действующих на востоке Украины. Это является еще одним подтверждением того, что террористы планируют и реализуют свои преступления на территории Украины в тесной связке со спецслужбами Российской Федерации», - говорилось в соответствующем заявлении.

Но дипломатическое возмущение мало чем помогло. И защитникам Савченко, в ходе судебного фарса, растянувшегося на два года, пришлось доказывать вышеупомянутую хронологию уже с помощью десятков допросов и экспертиз. Впрочем, безрезультатно.

В процессе «разбирательства» дела Савченко в российских судах, Надежда несколько раз объявляла голодовки, в том числе, сухие. Россию за это осуждали и критиковали. В поддержку Савченко украинцы по всему миру проводили сотни акций, взывая к Кремлю о ее освобождении. За нее неоднократно пытались вступиться европейские и американские политики, подчеркивая незаконность выдвинутых против нее обвинений и содержания ее в российских СИЗО. Наконец, Верховная Рада Украины приняла постановление о введении персональных санкций против причастных к незаконному заключению Надежды и других украинцев в РФ. Позже появился и «список Сенцова-Савченко», в который были включены не только пророссийские террористы на Донбассе, российские чиновники, ответственные за политические решения о похищении и вывозе на территорию РФ граждан Украины, а также силовики, совершившие это действо и те, кто фальсифицировал доказательства во время досудебного и фабриковал улики во время судебного расследований. Вместе с тем, этот список, в который вошло 44 гражданина РФ и 2 граждан Украины, был передан президентом Украины президенту Европарламента за несколько дней до вынесения Надежде Савченко приговора в марте 2016 года.

Приговор Донецкого городского суда Ростовской области РФ, вынесенный 22 марта и вступивший в силу 5 апреля 2016 года, гласил, что Савченко приговаривается к 22 годам заключения в колонии общего режима за убийство двух российских журналистов под Луганском летом 2014 года…

Несмотря на то, что о «помиловании» Надежды Савченко Путина «попросили» вдовы погибших журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, российские власти до сих пор не дали разъяснений своим согражданам относительно легальности их пребывания на территории Украины в зоне АТО летом 2014 года. Также Кремль не афишировал возвращение в Россию, в обмен на Савченко, спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

УНИАН