Легенда Савченко: история одного плена
25 мая 2016 года летчица, народный депутат, самая известная из граждан Украины, которые оказались пленниками Кремля, Надежда Савченко вернулась на Родину. Украинка была узницей Российской Федерации больше 700 дней. УНИАН собрал ключевые моменты истории этого плена.
«Операция» по освобождению Надежды Савченко из российской тюрьмы в среду, 25 мая, перестала быть секретом после публикаций ее адвокатов в социальных сетях. В частности, Николай Полозов написал, что Савченко «вытащили из лап мордора». Еще до приземления в аэропорту Борисполь президентского борта, на котором украинская пленница возвращалась домой из Ростова-на-Дону, хозяин Кремля Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. Хотя сама Савченко соответствующих ходатайств не подавала.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, за нее Путина, «из соображений гуманности», попросили родственники погибших на Донбассе сотрудников российских СМИ, в убийстве которых обвинялась украинка. Кроме того, Песков подтвердил, что из Украины в Россию, в обмен на Савченко, возвращаются осужденные в Украине и помилованные президентом Украины спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров. Однако, в графике Путина встречи с ними не запланировано. Зато Надежду в Киеве встречали всем миром – родственники, журналисты, активисты, депутаты…
То, что дело украинской летчицы Савченко, задержанной летом 2014 года и с тех пор незаконно удерживаемой в России, шито белыми нитками, не вызывало сомнений с самого начала.
Если следовать не версиям российских пропагандистов, а хронологии событий, девушка попала в плен к террористам так называемой ЛНР 18 июня. На следующий день, 19 июня, российские СМИ опубликовали видеозапись допроса Надежды и текстовые его фрагменты. После этого ее перевезли из Луганска в Донецк, и до 5 июля террористы вели переговоры с украинской стороной об обмене Савченко на четверых боевиков, задержанных ранее украинскими силовиками.
На третий день после срыва этих переговоров, 8 июля, российская пресса сообщила, что Надежда находится в СИЗО Воронежа. И что, среди прочего, ее обвиняют в гибели двух российских журналистов, которые пребывали в зоне АТО. Вместе с тем, российские журналисты особо не акцентировали внимание на том, что их коллеги Игорь Корнелюк и Антон Волошин находились во время боевых действий на территории соседнего государства незаконно, в составе группы террористов, атакующих украинских правоохранителей и, действовали, по сути, на свой страх и риск. Более того, у них не было не только аккредитации, но и защиты в виде касок и жилетов с надписью «пресса», которые, по идее, им обязаны были обеспечить редакции, отправляя на подобные съемки.
9 июля представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что Савченко пересекла границу России как… беженка. И была задержана при проверке документов. Ну, действительно, сбежала из плена боевиков и, вместо того, чтобы попытаться прорваться к своим, отправилась прямо в руки врага. Собственно, в Министерстве иностранных дел Украины подобные сообщения расценили как похищение гражданки Украины правоохранительными органами соседнего государства. «МИД Украины выражает решительный и категорический протест, в связи с незаконным вывозом на территорию России Надежды Савченко - военнослужащего Вооруженных сил Украины, которая ранее была захвачена представителями вооруженных террористических формирований, действующих на востоке Украины. Это является еще одним подтверждением того, что террористы планируют и реализуют свои преступления на территории Украины в тесной связке со спецслужбами Российской Федерации», - говорилось в соответствующем заявлении.
Но дипломатическое возмущение мало чем помогло. И защитникам Савченко, в ходе судебного фарса, растянувшегося на два года, пришлось доказывать вышеупомянутую хронологию уже с помощью десятков допросов и экспертиз. Впрочем, безрезультатно.
В процессе «разбирательства» дела Савченко в российских судах, Надежда несколько раз объявляла голодовки, в том числе, сухие. Россию за это осуждали и критиковали. В поддержку Савченко украинцы по всему миру проводили сотни акций, взывая к Кремлю о ее освобождении. За нее неоднократно пытались вступиться европейские и американские политики, подчеркивая незаконность выдвинутых против нее обвинений и содержания ее в российских СИЗО. Наконец, Верховная Рада Украины приняла постановление о введении персональных санкций против причастных к незаконному заключению Надежды и других украинцев в РФ. Позже появился и «список Сенцова-Савченко», в который были включены не только пророссийские террористы на Донбассе, российские чиновники, ответственные за политические решения о похищении и вывозе на территорию РФ граждан Украины, а также силовики, совершившие это действо и те, кто фальсифицировал доказательства во время досудебного и фабриковал улики во время судебного расследований. Вместе с тем, этот список, в который вошло 44 гражданина РФ и 2 граждан Украины, был передан президентом Украины президенту Европарламента за несколько дней до вынесения Надежде Савченко приговора в марте 2016 года.
Приговор Донецкого городского суда Ростовской области РФ, вынесенный 22 марта и вступивший в силу 5 апреля 2016 года, гласил, что Савченко приговаривается к 22 годам заключения в колонии общего режима за убийство двух российских журналистов под Луганском летом 2014 года…
Несмотря на то, что о «помиловании» Надежды Савченко Путина «попросили» вдовы погибших журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, российские власти до сих пор не дали разъяснений своим согражданам относительно легальности их пребывания на территории Украины в зоне АТО летом 2014 года. Также Кремль не афишировал возвращение в Россию, в обмен на Савченко, спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
УНИАН