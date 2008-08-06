На Яворивском полигоне разорвался ствол миномета: есть погибший и раненные

На Яворивском общевойсковом полигоне во Львовской области в результате разрыва ствола миномету один военнослужащий погиб, еще трое тяжело ранены.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 6 августа, во время проведения тактических учений с 1-й минометной батареей аэромобильного полка, которые проходили в рамках лагерного сбора артиллерии 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

По данным Минобороны, в результате разрыва ствола миномета ранения получили один офицер, один военнослужащий службы по контракту и двое срочников.

Во время их транспортировки в Военно-медицинский клинический центр Западного региона, расположенного в городе Львов, военнослужащий срочной службы скончался.

Для выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия, приказом начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала армии Украины Сергея КИРИЧЕНКО служебное расследование по данному факту проводит командующий Ракетными войсками и артиллерии Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Владимир РЯБОКОНЬ.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины выразило соболезнования родным и близким погибшего солдата.