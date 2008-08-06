Погода на 7 - 11 августа

Синоптики прогнозирует через несколько дней, 9 августа, сильные дожди в Карпатах.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

Между тем завтра, 7 августа, без осадков, только на севере Левобережья ночью местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-20°; днем 20-25°, в южной части и в Закарпатье местами 26-29°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°.

8 августа без осадков; 9 августа в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозовые дожди, в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 8 августа на Левобережье северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура ночью 8-13°, в южной части, а 9 августа и в западных и северных областях 11-16° (на побережье морей до 19°); днем 25-30°, 8 августа в восточных, а 9 августа в западных областях 21-26°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 14-19°.

10 августа в Украине, кроме запада и востока, пройдут кратковременные дожди, грозы. 11 августа преимущественно без осадков, лишь на крайнем востоке и западе отдельные грозовые дожди. Температура ночью 11-16°, на побережье морей 18-20°; днем 22-27°, на юге и востоке до 30°.

Завтра в Киеве и области сохранится переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

8-9 августа в столице и области без осадков, только днем 9 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8 августа 8-13°, 9 августа 11-16°; днем 25-30°.

10 августа ожидается кратковременный дождь, гроза, 11 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.