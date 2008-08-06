Госкомстат обнародовал данные об инфляции

В Украине в июле к июню 2008 года зафиксирована дефляция на уровне 0,5%, в июле т.г. к июлю 2007 года инфляция составила 26,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-июль 2008 года (к декабрю 2007 года)) рост потребительских цен составил 14,9%. Индекс потребительских цен за январь-июль 2008 года, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, увеличился на 26,4%.

По данным Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в июле 2008 году к июлю 2007 году выросли на 39% (в январе-июле к январю-июлю 2007 года выросли на 40,2%), в частности, на пищевые продукты - на 40,2% (выросли на 41,8%), хлеб и хлебопродукты - на 39,1% (33,2%), в том числе на хлеб - на 34%, макаронные изделия - на 35,1%, кондитерские изделия из муки - 28,3%, мясо и мясопродукты - на 52,9% (40,9%), рыбу и рыбопродукты - на 22,3% (16,7%), молоко, сыр и яйца - выросли на 30,4% (40,2%), в том числе на молоко - на 40%, сыр и творог - на 38%, на яйца - на 5,6%, на масло и жиры - на 81,3% (73,9%), в том числе, на масло сливочное - выросли на 33,1%, масло подсолнечное – на 93,1%, пищевые животные жиры – в 2,3 раза. Цены на фрукты в июле т.г. к июлю 2007 года выросли на 70,6% (82,1%). На овощи, включая картофель, цены выросли на 3% (в январе-июле к январю-июлю 2007 года - на 51,3%), в том числе на картофель - снизились на 12,6%. На сахар - выросли на 12,8% (15,6%), кондитерские изделия сахаристые - на 26,3% (21,5%), безалкогольные напитки - 19,3% (16,2%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в июле 2008 года к июлю 2007 года подорожали на 13,8% (12,4%), цены на одежду и обувь - на 2,8% (2,5%), в том числе цены на одежду в июле выросли на 2,7%, обувь - на 3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июле к июлю 2007 года подорожали на 12,3% (в январе-июле - на 10,5%), в том числе квартплата выросла на 18,9% (14,2%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 17% (14,3%), канализацию - на 39,3% (22,9%), воду - 35% (21,2%), цены на электроэнергию в июле не изменились, на природный газ снизились на 0,6%, на горячую воду и отопление - выросли на 7,8% (8,8%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июле к июлю 2007 года выросли на 7,2% (5,5%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 9,5% (7,4%), домашний текстиль - на 5,1% (4,2%), бытовая техника - на 3,1% (2,5%).

Стоимость услуг здравоохранения в июле к июлю 2007 года возросла на 19,5% (в январе-июле - на 18,2%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 16,5% (14,6%), амбулаторные услуги подорожали на 22,4% (21,3%).

Цены в транспорте в июле к июлю 2007 года выросли на 27,6% (в январе-июле - на 23,2%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 6,4% (5,9%), топливо и масла - на 47% (44,3%), транспортные услуги - на 29,5% (23,1%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 12,5% (16,2%), пассажирский автодорожный транспорт - на 33,4% (24,9%).

Цены в сфере связи в июле снизились на 0,5% (снизились на 1,1%), цены на почтовые услуги - выросли на 42,8%, стоимость телефонных и телефаксовых услуг не изменились.

Цены в сфере отдыха и культуры в июле выросли на 7,6% (в январе-июле - на 6,5%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась на 3,5% (снизилась на 3%), стоимость отдыха и услуг культуры - выросла на 15,4% (12,8%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 10,9% (9,6%).

Цены в сфере образования в июле к июлю 2007 года выросли на 19,3% (17,9%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 32,6% (26,3%), среднее образование - на 17,8% (17,5%), стоимость высшего образования увеличилась на 15,2% (15,1%).

Стоимость услуг ресторанов и отелей в июле к июлю 2007 года выросла на 33,1% (27,4%).

Справка УНИАН. В Украине в июле 2007 г. к июлю 2006 года инфляция составила 13,5%, в январе-июле к аналогичному периоду 2006 года - 11,2%. В июле 2007 г. против июня 2007 г. инфляция составила 1,4%, в январе-июле 2007 г. (к декабрю 2006 года) - 5,6%.

В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.

В июле правительство ухудшило прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%, индекса цен производителей промпродукции - с 19,2% до 24,6%