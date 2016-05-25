СМИ рассказали подробности "окончательной договоренности" об обмене Савченко

13:46, 25 мая 2016
Общество
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Окончательная договоренность об обмене украинской летчицы Надежды Савченко на российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева была достигнута в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате".

REUTERS

"Окончательная договоренность об обмене Надежды Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова была достигнута в ходе вчерашних ночных телефонных переговоров в "нормандском формате", в которых принимали участие президенты России, Украины и Франции и канцлер Германии", - пишет Коммерсант.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева. 

Самолет с Савченко на борту ожидают во второй половине дня в аэропорту "Борисполь".

Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже вылетел в Россию.

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