СМИ рассказали подробности "окончательной договоренности" об обмене Савченко

"Окончательная договоренность об обмене Надежды Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова была достигнута в ходе вчерашних ночных телефонных переговоров в "нормандском формате", в которых принимали участие президенты России, Украины и Франции и канцлер Германии", - пишет Коммерсант.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Самолет с Савченко на борту ожидают во второй половине дня в аэропорту "Борисполь".

Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже вылетел в Россию.