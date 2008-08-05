Еврокомиссия направила в затопленные районы Украины своих экспертов

Европейская комиссия направила в Украину экспертов для координации работ по предоставлению помощи пострадавшим от наводнения.

Об этом УНИАН сообщила представитель Еврокомиссии Барбара ХЕЛФФЕРИХ.

По данным пресс-службы, 4 июля группа из трех экспертов отбыла в Украину, и сегодня планирует посетить пострадавшие регионы.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что отдельные страны-члены ЕС, такие как Чехия, Словакия, Эстония и Испания, оказывают Украине помощь в виде лодок, палаток и спальных мешков.

Представитель Еврокомиссии также напомнила, что с 1 августа в Украине работает эксперт по вопросам гуманитарной помощи Еврокомиссии, который оценивает потребность в помощи, а также следит за спасательными операциями.

Как сообщал УНИАН, в результате наводнений в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской областях погибло более 30 человек.