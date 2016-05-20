В аэропорту Одессы СБУ изъяла коллекцию древнегреческих монет

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали курьера, которая планировала вывезти 29 древних монет, скрыв их в косметических средствах.

Среди них сотрудники спецслужбы обнаружили монеты Российской империи и древнегреческих городов Боспорского царства, возрастом более двух тысяч лет. Некоторые из экземпляров оцениваются нумизматами в более чем 1 тысячу долларов.

После завершения следствия и экспертиз монеты будет передано в один из музеев Одессы.

Открыто уголовное производство по ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.