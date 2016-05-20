В аэропорту Одессы СБУ изъяла коллекцию древнегреческих монет
14:15, 20 мая 2016Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно пограничниками изъяли в Одесском аэропорту коллекцию древних монет, которые пытались контрабандно вывезти из Украины.
В одесском аэропорту изъяли древние монеты / sbu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали курьера, которая планировала вывезти 29 древних монет, скрыв их в косметических средствах.
Среди них сотрудники спецслужбы обнаружили монеты Российской империи и древнегреческих городов Боспорского царства, возрастом более двух тысяч лет. Некоторые из экземпляров оцениваются нумизматами в более чем 1 тысячу долларов.
После завершения следствия и экспертиз монеты будет передано в один из музеев Одессы.
Открыто уголовное производство по ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Выявлены монеты Российской империи и древнегреческих городов Боспорского царства / sbu.gov.ua
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