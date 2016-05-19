Суд арестовал экс-депутата горсовета Севастополя: строил бесплатное жилье для сотрудников ФСБ в Крыму

Соответствующее решение суда от 1 мая опубликованно в Едином реестре судебных решений, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается в документе, Казьмин был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины 28 апреля, в тот же день ему объявили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территорий и государственной границы Украины, повторно, по предварительному сговору группы лиц».

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Суть подозрений сводится к тому, что под непосредственным руководством Казьмина «осуществляется строительство жилья на территории Автономной Республики Крым, часть которого предусмотрена для бесплатного выделения работникам ФСБ России и МВД России».

В решении суда указано, что Евгений Казьмин постоянно проживает в Киеве, ранее не судим.

Адвокаты предпринимателя утверждают, что он является добропорядочным гражданином, осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями закона и не может нести ответственность за действия директоров предприятий, которые вынужденно работают в Крыму».

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В начале 2000-х годов Казьмин основал в Севастополе ряд компаний, которые занимались утилизацией металлолома. С 2007 года проживает в Киеве. В 2010 году был избран депутатом Севастопольского горсовета 6 созыва, был членом комиссии по вопросам градостроительства, регулирования земельных и водных отношений.