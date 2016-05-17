В Харькове появится кедровая роща

16:44, 17 мая 2016
Общество
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На выходных в харьковском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького высадят кедровую рощу.

Кедр / sq.com.ua

Мероприятие состоится в 12-00 в воскресенье, 22 мая, в рамках акции "Посади дерево", сообщили в пресс-службе парка.

Планируется посадить около 30 саженцев сосны кедровой. Таким образом харьковчане восстановят кедровую рощу, которую уничтожили во время оккупации Харькова в 1942-м.

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Забронировать саженец кедровой сосны можно будет в четверг-пятницу с 10:00.

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