Более 70% украинцев считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова относительно оценки гражданами ситуации в стране, отношения к общественным институтам, электоральных ориентаций.

"Лишь 14,2% опрошенных считают, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, 72,2% - что в неправильном. 16,5% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в марте 2015 г. так считали 21,8%), 47,2% - что трудности могут быть преодолены в более отдаленной перспективе (в 2015 г. такой ответ дали 42,7%), 22,6% - что страна вообще не способна их преодолеть (в 2015 г. - 21,6%)", - говорится в результатах опроса.

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Вместе с тем, среди институтов государства и общества наибольшее доверие граждан имеют волонтерские организации (им доверяют 63,7% опрошенных), Вооруженные Силы Украины (61,8%), церковь (60,5%), добровольческие батальоны (58,5%), Национальная гвардия Украины (57,3%), новая патрульная полиция (43,9%), общественные организации (46,8%). Количество респондентов, которые доверяют этим институтам, превышает количество тех, кто им не доверяет.

Доля тех, кто доверяет институтам власти, как отмечается в результатах исследования, существенно ниже доли тех, кто им не доверяет. Так, органам местного самоуправления доверяют 37,5%, не доверяют - 50,7%, Национальному антикоррупционному бюро Украины - соответственно 21,6% и 55,6%, президенту Украины - соответственно 24,3% и 69,0%. Еще в меньшей степени граждане доверяют правительству (выражают доверие 15,8%, не доверяют - 74,9%), Верховной Раде (соответственно 14,6% и 80,2%), Национальному банку (соответственно 11,2% и 80,1%), судам (соответственно 10,5% и 83,2%), прокуратуре (соответственно 9,9% и 84,3%).

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Доверие к государственному аппарату (чиновникам) выразили лишь 7,4%, не доверяют - 87,1%. По сравнению с мартом 2015 года уровень доверия к институтам власти снизился.

Крайне низкий уровень доверия имеют также политические партии (соответственно 9,7% и 78,3%), коммерческие банки (соответственно 10,1% и 82,9%), средства массовой информации России (соответственно 6,3% и 83,6%).

Исследование было проведено с 22 по 26 апреля 2016 года. Участие в нем приняли 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.