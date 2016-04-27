Уровень свободы СМИ в мире рекордно упал, Россия стала новатором госпропаганды - Freedom House

Об этом говорится в ежегодном докладе организации, сообщает Радио Свобода.

Как отмечают наблюдатели, ограничения деятельности журналистов вызвано давлением политических, криминальных и террористических элементов. "Силы против свободы прессы были самыми мощными на Ближнем Востоке и в Турции, где правительства и группы боевиков давили на журналистов и СМИ с тем, чтобы те согласились на их сторону, создавая условия "с нами или против нас", - говорится в докладе "Свобода прессы-2016".

Отмечается, что место, где больше погибали в прошлом году журналисты, является Сирия. Там зафиксировано как минимум 14 смертей медийщиков, и еще три сирийских журналиста были убиты в Турции, предположительно, боевиками группировки "Исламское государство".

Наблюдатели указывают на опасность работы журналистов в Турции из-за действий правительства страны, выделяя отдельно позицию президента Реджепа Тайипа Эрдогана за "преследование журналистов, блогеров и пользователей социальных медиа".

В то же время, Россию в документе называют "новатором современной государственной пропаганды".

Российская власть усилила контроль за частной информацией и активизировала усилия по манипуляции СМИ в "геополитически значимых вопросах политики с соседними государствами - Украиной, Молдовой, странами Балтии и Центральной Азии.

Российская власть усилила контроль за частной информацией и активизировала усилия по манипуляции СМИ в "геополитически значимых вопросах политики с соседними государствами - Украиной, Молдовой, странами Балтии и Центральной Азии

Особое влияние российская власть оказывает прежде всего по "политическим мотивам" на сектор новостей, заявила аналитик Freedom House Элен Агекян. "Особенно глобальный характер это имеет за последние несколько лет через контролируемую Россией информагентство Sputnik, которое транслируется во многих странах, а также через регулярные национальные русскоязычные компании, которые имеют свои аудитории в соседних странах с российскими меньшинствами", - добавила эксперт.

В докладе также говорится о "переориентации дезинформационной машины" из Украины на "новый подвиг Путина за рубежом" - операцию в Сирии. Наблюдатели также указывают, что власти России постоянно оказывает давление на интернет-журналистику и блогеров.

Кроме того, эксперты оценили ситуацию со свободой СМИ в 199 странах и территориях, оценивая каждую по шкале от 0 до 100. В зависимости от числа и определяется статус "свободных", "частично свободных" или "абсолютно несвободных" территорий для прессы.

Так, согласно оценкам Freedom House, одними из худших стран и территорий в контексте свободы прессы являются Беларусь - 192 позиция, оккупированный Россией украинский Крым - 195, Иран - 190, в то же время Узбекистан (197) и Туркменистан (198) находятся на уровне, выше которого разве что Северная Корея.

"В некоторых странах Центральной Азии, таких как Туркменистан, из года в год все практически без изменений. В других странах, как Таджикистан, мы видели много репрессий в отношении свободы выражения мнений, связанных с разгоном исламских политических партий", - отметила Агекян.

Нарушение свободы слова Freedom House отмечает "не только в репрессивных обществах, но и в Европе", выделяя в Польшу, Сербию и другие страны, где "стремились установить больший контроль над национальными средствами массовой информации".

Читайте такжеВ Берлине закрыли дело против автора сюжета об "изнасилованной и похищенной" девочке ЛизеЧерез миграционную кризис среди нарушителей свободы СМИ называют и Венгрию, где полиция напала на нескольких иностранных журналистов, которые освещали столкновения между полицией и мигрантами.

Так, в список стран, где за прошлый год существенно ухудшилась ситуация со свободой прессы, попали Сербия, которую определили "частично свободной страной", и Македония как "несвободная" для прессы государство. Наблюдатели заявляют, что в Сербии некоторые журналисты подвергаются физическим нападениям. Нападения и угрозы убийства имеют место и в Македонии и Боснии - там есть немало нарушений относительно деятельности журналистов-расследователей. "Регион в целом дает нам довольно много причин для беспокойства, поскольку, как представляется, его старые проблемы сохраняются", - говорится в отчете.

Определенное беспокойство относительно насилия по отношению к журналистам за прошлый год вызвала в Freedom House также Хорватия и Черногория, чего раньше не было, отметили в организации.