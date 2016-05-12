Европарламент призвал ЕС финансировать деятельность Меджлиса в изгнании

Об этом говорится в резолюции, которую сегодня принял Европарламент.

Читайте такжеНа оккупантов могут обрушиться новые санкции: Европарламент выступил с резкой критикой запрета Меджлиса

Депутаты Европарламента заявили, что запрет Меджлиса в России означает, что это решение не позволит проводить собрания, публиковать свою точку зрения в средствах массовой информации, проводить публичные мероприятия и использовать банковские счета.

В этой связи европарламентарии призвали Евросоюз "обеспечить финансовую поддержку Меджлиса, пока он будет находиться в экзиле (в изгнании)".

Также они призвали "увеличить финансирование правозащитных организаций, которые действуют от имени Меджлиса".

Как сообщал УНИАН, 26 апреля подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединение "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.