Экс-мэр Золотого получил два года тюрьмы за поддержку создания "ЛНР"

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Согласно ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины экс-чиновник отвечал перед законом за организацию в городе 11 мая 2014 года так называемого "референдума" по поддержке акта о создании "ЛНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время оккупации Золотого террористическими группировками мэр активно поддерживал и внедрял ложные идеи "русского мира". После освобождения города силами антитеррористической операции городской голова сбежал с Луганщины. Сотрудники Службы безопасности Украины установили местонахождение чиновника-сепаратиста и задержали в Мариуполе в мае прошлого года.

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Кроме того, в ходе следствия было доказано совершение городским головой Золотого преступления против основы национальной безопасности государства – посягательства на ее территориальную целостность и неприкосновенность.

"Суд учел искреннее раскаяние мэра и его состояние здоровья и приговорил к лишению свободы сроком на два года. Приговор вступил в силу", - подытожили в СБУ.