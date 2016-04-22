Во Львове запретили выступать артистам с пророссийской позицией

За соответствующее решение проголосовали 55 депутатов, передает Zaxid.net. Вопрос запрета гастролей вызвал бурное обсуждение среди депутатов. В ответ на запрос председателя фракции УКРОП Игоря Телишевского управление культуры подготовило проект постановления. В то же время депутаты подготовили свой проект того же постановления.

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«На самом деле разница между этими двумя вариантами небольшая. Это технические правки и формулировки, которые должны решить еще до сессии. Депутаты настаивают, что поощрять артистов, которые выступают в России нельзя, управление культуры настаивает, что текст постановления можно двояко трактовать», – пояснил председатель фракции «Народный контроль» Валерий Веремчук.

В варианте постановления, подготовленном чиновниками речь шла о запрете выступать во Львове всем артистам, которые ведут любую деловую деятельность на оккупированной Россией территории и в России. В то же время, по словам начальника управления культуры Михаила Мороза, такая формулировка не совсем корректна.

«К примеру, группа «Океан Эльзы» может продавать свои компакт-диски в России или приехать с небольшим концертом в российский город, где будет пропагандировать целостность Украины. Это автоматически будет означать, что ей запретят гастролировать во Львове»,- пояснил он.

В депутатском варианте постановления говорится, что необходимо запретить гастроли артистам, которые пропагандируют сепаратизм в Украине, оскорбляют честь и достоинство украинцев и/или осуществляющих свою деятельность на территории России и аннексированных территориях.

По словам председателя фракции «Самопомич» Андрея Шевцива, эта формулировка тоже является не корректной. По его мнению, упоминания о ведении деятельности в России нужно убрать из текста определения.

«Мы не можем диктовать, кому что делать и думать в соседнем государстве. Есть артисты, которые ведут свою деятельность в России, но не поддерживают сепаратизма в Украине. Запретить им приезжать во Львов неправильно. Нужно акцентировать свое внимание на артистах которые пропагандируют сепаратизм. Именно для них должны действовать эти ограничения», – прокомментировал депутат.

Во время пленарного заседания сессии мэр Львова Андрей Садовый предложил окончательное название постановления, которое после голосования редакционная комиссия могла бы доработать.

Городской председатель Львова предложил депутатам проголосовать за постановление «О запрете проведения концертов и других развлекательных мероприятий на территории города Львова отдельным представителям украинского и иностранного шоу-бизнеса, которые осуществляют свою гастрольную деятельность на территории аннексированного Крыма и оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей». Но такой вариант также не устроил большинство депутатов.

В конце концов не придя к согласию относительно формулировки текста постановления, депутаты объявили перерыв, чтобы главы фракций могли посоветоваться.

Через час депутаты снова собрались в сессионном зале и поддержали проект постановления «О запрете проведения концертов и других развлекательных мероприятий на территории Львова представителями украинского и зарубежного шоу-бизнеса, которые во время де-факто российско-украинской войны поддерживают агрессию Российской Федерации, пропагандирующие сепаратизм в Украине».

По словам Садового, депутаты проголосовали лишь за название постановления, его текст позже должен разработать редакционная комиссия. Постановление вступит в силу, когда его подпишет городской председатель Львова.