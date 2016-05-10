В ОБСЕ рассказали о попытке боевиков прицепить к машине наблюдателей георгиевскую ленту

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии, сообщает Громадське.

Так, согласно отчету, в Донецке накануне 9 мая поздно вечером патруль наблюдателей из двух машин преследовало гражданское авто с 4 мужчинами и одной женщиной в форме военного типа.

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Сначала патрулю ОБСЕ преградили путь на дороге. Представители миссии попытались несколько раз свернуть на боковые улицы, однако им каждый раз блокировали проезд.

«В двух случаях, когда патруль останавливался на светофоре, водитель автомобиля подходил к машине СММ и пытался прицепить на нее черно-оранжевые георгиевские ленты. Примерно через 20 минут этот гражданский автомобиль уехал прочь», - говорится в отчете.