В Николаеве вспыхнул конфликт из-за красного знамени, один человек госпитализирован

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции области, пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, после чего его каретой скорой помощи доставили в больницу.

Утром в понедельник у стелы воинам-освободителям г. Николаева граждане, собравшись в колонну, двинулись к центральной площади областного центра. Несколько участников сначала одели георгиевские ленты, но после общения с полицейскими, которые призывали людей не провоцировать конфликтную ситуацию, сняли их.

Движение колонны перегородили люди, которые назвались представителями общественных объединений, которых возмутил тот факт, что в колонне несли флаги красного цвета, отдельные - с символикой советских времен.

"На замечание о том, что это флаги победы и политических партий, представители общественности не реагировали. Между конфликтующими сторонами возник конфликт, в ходе которого один из участников шествия получил телесные повреждения", - отметили в полиции.

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Правоохранители разняли оппонентов и не допустили эскалации конфликта, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в парке Славы произошли столкновения с поджогом георгиевской ленты.