Синоптики рассказали, какой будет погода в течение послепраздничной недели

А в перерывах между ними – солнечно. Днем будет от +18....+21°С на западе до +21...+24°С на востоке и юге, передает ТСН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Среда и четверг, 11 и 12 мая, также будут дождливыми, местами - с грозами. Днем на всей территории будет выше 20 градусов тепла. Теплее всего будет в центре, на востоке и юге – до +21...+23°С.

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В пятницу, 13 мая, снова пройдут дожди по всей Украине. На западе станет немного прохладнее – до +16...+19°С. В центре и на севере – до +13...+18°С, на востоке и юге – до +20...+23°С.

Суббота и воскресенье, 14 и 15 мая, также обещают быть дождливыми и с грозами. На западе столбики термометров будут показывать не выше +15...+20°С, а на остальной территории – до +19...+23°С.