На запад Украины вернутся ночные заморозки

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В западной части Украины ночью 26 апреля на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, 27 апреля заморозки на почве 0-5° и местами в воздухе 0-2°", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 25 апреля Львовскую область засыпало снегом. Спасатели объявили штормовое предупреждение.