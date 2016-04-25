На запад Украины вернутся ночные заморозки
15:04, 25 апреля 2016Общество
1152
Во вторник и среду в западной части Украины ночью ожидаются заморозки.
26 апреля местами ожидаются заморозки 0-3°/ wallpoper.com
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В западной части Украины ночью 26 апреля на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, 27 апреля заморозки на почве 0-5° и местами в воздухе 0-2°", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПогода на сегодня: в среду немного похолодает, по всей Украине пройдут дожди
Напомним, в ночь на 25 апреля Львовскую область засыпало снегом. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter