Во Львове при попытке неизвестных демонтировать памятник Тудору пострадали двое правоохранителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о.начальника главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария.

Он отметил, что после первой попытки демонтировать памятник Тудору, через некоторое время молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет снова пытались повредить памятник. Парням препятствовали правоохранители, которые несли охрану общественного порядка.

Двое мужчин были задержаны за сопротивление сотрудникам полиции. Один из задержанных имел при себе устройство для отстрела патронов "Флобер". Во время указанных событий двое сотрудников полиции получили травмы и обратились за помощью в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Как сообщал УНИАН, мероприятия ко Дню победы над нацизмом во Львове прошли без нарушений общественного порядка.