Во Львове мероприятия ко Дню победы над нацизмом прошли без нарушений общественного порядка

Как передает корреспондент УНИАН, утром на территории солдатских захоронений “Марсово поле” на улице Мечникова состоялась панихида по погибшим во время войны. В панихиде приняли участие около 100 участников городской организации ветеранов войны.

По случаю торжественных мероприятий здесь был зажжен Вечный Огонь, а охрану общественного порядка на территории захоронений и прилегающих улицах обеспечивали около тысячи правоохранителей. Взрывотехники и кинологи перед началом мероприятий провели обследование территории.

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После завершения мемориальных мероприятий в. и. о. начальника Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области Дмитрий Загария сообщил, что сегодня на территории города и населенных пунктов области состоялись мероприятия к Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дню примирения. Охрану общественного порядка обеспечивали 2500 сотрудников Национальной полиции Украины. На данный момент все мероприятия завершены, нарушений общественного порядка не зафиксировано. “Все мероприятия во Львове и области прошли спокойно, провокаций не допущено”, - отметил Загария.

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Вместе с тем глава Национальной полиции области проинформировал во время брифинга, что сегодня около 11.00 в центре Львова на площади Маланюка группа неизвестных лиц в балаклавах выражали намерение в рамках декоммунизации снести памятник советскому писателю Степану Тудору. Они подошли к памятнику, который охранялся сотрудниками полиции, и пытались повредить бетонное подножье монумента. На место прибыло спецподразделение полиции, поскольку молодые люди пытались оказать сопротивление работникам полиции. После чего люди в балаклавах покинули место происшествия, двое человек за сопротивление работникам полиции, а это львовяне 85-го, 86-го годов рождения, были задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

“Попытка устроить провокацию молодчикам не удалась, сейчас мы устанавливаем лиц, причастных к этой акции, целью которой была провокация. В настоящее время уже в городе все спокойно”, - сказал Загария.