Пограничники не пустили в Украину семерых байкеров-экстремистов из России

Государственная пограничная служба Украины не пропустила через государственную границу в страну семерых участников экстремистских клубов российских байкеров, в частности, участников байкерского движения "Ночные волки", сообщается на сайте службы.

"За период пасхальных и майских праздников никаких организованных групп байкеров или даже одиночных мотоциклистов-провокаторов государственную границу не пересекали ни на въезд, ни на выезд. С тех пор, как стало известно о планах так называемых "русских байкеров" эта категория лиц находилась на особом контроле. На данный момент Госпогранслужба отказала в пересечении границы 7 байкерам на въезд в Украину: 6 - гражданам Беларуси, 1 - гражданину Молдовы, следовавшего из России", - говорится в сообщении.

Служба подчеркнула, что никаким другим образом (воздухом, морем или по железной дороге) представители экстремистских российских байкерских клубов на территорию Украины не попадали.

"Что касается информации о якобы выезде через участок границы на Закарпатье представителей "Ночных волков" в Словакию, то эта информация полностью не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

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Служба напомнила, что в прошлом году через государственную границу пограничники не пропустили почти 60 иностранных граждан на мотоциклах, которые могли принять участие в дестабилизации ситуации как в нашей стране, так и в других странах.