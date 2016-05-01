Российских байкеров с советской символикой не пустили в Литву

Двоих российских мотоциклистов, которые 30 апреля пытались въехать через Беларусь, не пустили в Литву. Об этом заявил спикер Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис, со ссылкой на BNS сообщает Delfi.

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Он рассказал, что мотоциклисты 1971 и 1979 г.р. не смогли указать цель поездки в Литву, а на одном из мотоциклов была советская символика.

"В половине четвертого на Медининкском КПП пограничники не пропустили двоих российских мотоциклистов. Один ехал на мотоцикле Suzuki с российскими номерами, второй на Honda с российскими номерами, обоих не впустили, поскольку у них не было документов, подтверждающих цель поездки, они не могли указать цель поездки", — рассказал Мишутис.

"На первом мотоцикле была советская символика, это была одна из причин, по которой его не впустили, были различные надписи, пятиконечная звезда", — добавил он.

Мишутис также рассказал, что по предварительной информации, этих же мотоциклистов не впустили в Литву и в прошлом году в то же время — и такое решение приняли не только литовские, но и польские пограничники.

Как сообщалось, в апреле в Латвии был задержан руководитель регионального отделения российского мотоклуба "Ночные волки" Игорь Лакатош.

А весной прошлого года больше 10 российских мотоциклистов, возможно связанных с поездкой российских байкеров из Москвы в Берлин по случаю Дня победы, не впустили на территорию Литвы. Тогда их не пропустила и Польша.