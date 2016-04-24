Пограничники усилят меры безопасности во время Пасхальных и майских праздников

Как сообщает ГПСУ, основная цель этих мероприятий – недопущение проникновения под видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов, а также провоза оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу.

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Для обеспечения безопасности пограничники будут взаимодействовать с Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и осуществлять тщательную проверку документов людей и транспортных средств, которые будут находиться вблизи государственной границы.

Также пограничники проверят готовность корабельно-катерного состава к действиям в случае осложнения обстановки и будут осуществлять мероприятия с целью контроля и проверки выхода морских и речных судов.

В праздничные дни пограничники будут обеспечивать круглосуточное дежурство ситуативных групп для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе. В пограничных подразделениях, особенно в тех, которые задействованы в антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях, пройдут дополнительные практические занятия по противодействию террористической деятельности боевиков и готовности к отражению в случае внезапных нападений.

В течение недели Госпогранслужба инициирует проведение совещаний с руководителями областных, районных советов, местного самоуправления, правоохранительных органов, касающихся отдельных вопросов обеспечения безопасности и защиты национальных интересов.