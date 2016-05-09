Любимые байкеры Путина в этом году все же сумели въехать в Германию
Байкеры российского клуба "Ночные волки", известные своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным, в ходе мотопробега "Дороги Победы - на Берлин" прибыли из Чехии в Германию и в настоящее время движутся в направлении столицы ФРГ.
Как сообщает ТАСС, на чешско-германской границе была проведена выборочная проверка документов, каких-либо проблем у байкеров на этот раз не возникло. По пути в Берлин "Ночные волки" посетили Дрезден.
Сегодня "Ночные волки" планируют встретить День Победы в Берлине и принять участие в возложении венков к "Воину-освободителю" в столичном Трептов-парке.
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Как сообщал УНИАН, в субботу сотни активистов в центре Праги устроили "коридор позора" "ночным волкам" Путина. Активисты с флагами Украины, США, Евросоюза и НАТО скандировали "Позор!" и "Долой!" Отдельные участники протеста выкрикивали: "Долой оккупантов!", "Чемодан! Вокзал! Россия!".
Отметим, в этом году "волки" поехали в дорогу без своего лидера Александра Залдостанова, известного под псевдонимом "Хирург", так как ему запрещен въезд в ЕС.
Прошлогоднюю попытку мотопробега российских байкеров по ЕС вряд ли можно назвать успешной. Польша и Литва отказались пропустить "Ночных волков" Путина через границу. В то же время представители движения уверяли, что некоторым из них все же удалось прорваться в Европу.