Во Львове 6 мая расскажут историю музыки города

Как сообщается на сайте Львовского городского совета, в течение 6 мая на пл. Рынок и прилегающих улицах будет звучать праздничная музыка.

Так, в рамках международного проекта "Музыкальные истории Галичины и Верхней Австрии" запланированы следующие мероприятия:

12.00 – 13.30 на пл. Рынок состоится совместный концерт Городского оркестра из Г. Перг (Австрия) и львовского оркестра "Трубы Галичины".

19.00-21.00 - выступление Городского духового оркестра г. Перг (Австрия), площадь Рынок.

15.00-16.30 – пл. Рынок, акапельное выступление группы "Миклухо Маклай"

16:00 -18.00 - ул. Печатная, этническая группа "Аленушки"

17.00-18.00 - пл. Бр. Рогатинцев, группа "До восхода Солнца"

19.00 - 20.30 - ул. Курбаса, группа "ТроєЗілля"

20.00 - 21.30 - пл. Музейная, группа "Lemko Bluegrass Band".