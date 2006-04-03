Предложения Ющенко представит министр обороны
21:02, 03 апреля 2006Общество
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Президент вернул в ВР изменения к Закону Об общем воинском долге и военной службе»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО со своими предложениями вернул для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общем воинском долге и военной службе», принятый парламентом 16 марта с.г.
Как сообщили УНИАН в официальном Интернет-представительстве главы государства, по мнению Президента, отдельные положения данного Закона не отвечают требованиям Конституции и Бюджетного кодекса Украины.
Предложения В.ЮЩЕНКО во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.
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