Предложения Ющенко представит министр обороны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО со своими предложениями вернул для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общем воинском долге и военной службе», принятый парламентом 16 марта с.г.

Как сообщили УНИАН в официальном Интернет-представительстве главы государства, по мнению Президента, отдельные положения данного Закона не отвечают требованиям Конституции и Бюджетного кодекса Украины.

Предложения В.ЮЩЕНКО во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.