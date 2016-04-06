Украина не будет выплачивать пенсии переселенцам, вернувшимся на неподконтрольную территорию - Розенко

«По пенсионным выплатам у нас ситуация такая, что из около 450 тыс. человек, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, списки которых нам передала СБУ, значительная часть переехала обратно на оккупированную территорию и, согласно нормативным актам, это является основанием для прекращения им соответствующих выплат», - цитирует Розенко пресс-служба.

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Как пояснил министр, это делается в связи с риском попадания выплачиваемых из госбюджета средств в руки пророссийских боевиков и террористов. Также министр отметил невозможность осуществления выплат на неподконтрольных Украине отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Виновата в прекращения выплат эта банда, захватившая там власть. У нас нет механизма, как платить пенсии и другие социальные выплаты на оккупированной территории. Там нет отделений украинских банков, нет отделений Пенсионного фонда или казначейства, там не работают украинские законы», - цитирует Розенко пресс-служба.

Также в сообщении указывается, что для возвращения выплат, в случае их ошибочного приостановления, человеку нужно просто показать справку о регистрации ВПО в управление соцзащиты или управление Пенсионного фонда. «Все выплаты будут восстановлены с момента приостановки. Настоящие переселенцы не потеряют ни копейки», - цитирует Розенко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, по оценкам СБУ, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР. По украинскому законодательству, получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал с оккупированных территорий или зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Украине территории. В то же время, многие переселенцы зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях.

В то же время, активисты общественных организаций отмечают частые ошибки при формировании СБУ списков для верификации переселенцев, которые подозреваются в незаконном получении социальных выплат.

Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более 180 тысячам из 1,1 млн пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от СБУ и полиции. В конце февраля 2016 года в ведомстве заявили, что совместно со СБУ проверяют правомерность начисления выплат около 350 тыс. переселенцев. Правоохранительные органы проверят фактическое место проживания получающих выплаты переселенцев для прекращения злоупотреблений при выплате социальной помощи и пенсий.

По словам министра социальной политики Павла Розенко, потери государственного бюджета от мошенничества при выплатах социальной помощи псевдопереселенцам составляют от 6 до 12 млрд грн в год

По состоянию на 4 апреля текущего года на учете находится 1 млн 760 тыс. 972 внутренних переселенца из Донбасса и Крыма. Из находящихся на учете 1 407 382 семей переселенцев, более 787 тыс. семей обратились за государственной денежной помощью, более 730 тыс. семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила более 868 тыс. грн.