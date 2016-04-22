В Кривом Роге под снесенным памятником Ленину обнаружили старинную церковь

Как сообщает Первый Городской, сотрудники историко-краеведческого музея при поддержке волонтеров раскопали часть фундамента храма, и даже нашли старинные монеты. Остатки церкви были обнаружены в ходе реконструкции сквера.

"Планируется немного изменить вид этого сквера и под колпак поместить часть раскопанного фундамента, чтобы люди могли смотреть, как раньше строили. Эта церковь наша святыня и наша история", - рассказала старший научный сотрудник Криворожского городского историко-краеведческого музея Ирина Стеблина.

На этом месте в разное время было три храма. Первый - деревянный, который построили в 1761 году. Он был уничтожен в ходе русско-турецкой войны. После этого храм Святого Николая восстановили, а через сто лет церковь решили сделать не деревянной, а из белого известняка. Здесь также покоились мощи священнослужителей. Затем храм был уничтожен большевиками и более 80 лет его остатки находились под землей.

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