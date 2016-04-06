Минкульт лишил статуса памятников 800 мемориальных сооружений коммунистической эпохи

Как сообщается на сайте министерства, во исполнение Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики" в пределах своих полномочий вице-премьер-министр - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко подписал приказ "О занесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины" от 4 апреля №200.

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Согласно документу, в 13 областях Украины 794 объекта культурного наследия признаны не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, а именно: в Винницкой области – 12 объектов; в Волынской – 6 объектов; в Днепропетровской – 10; в Кировоградской – 30; в Николаевской - 36; в Полтавской – 178; в Ривненской - 52 объекта; в Сумской – 12 объектов; в Тернопольской – 156; в Харьковской - 174 объекта; в Хмельницкой – 78 объектов; в Черкасской – 19 объектов; в Черниговской области - 31 объект.

Среди таких объектов - памятники Ленину, Фрунзе, Дзержинскому, Кирову, другим коммунистическим деятелям, чекистам, комсомольцам, мемориалы, памятные знаки и доски, посвященные событиям и датам, которые использовались для пропаганды коммунизма и тоталитарного режима.

Как отмечают в Министерстве культуры, до этого времени, согласно действующему законодательству, считались памятниками, например, такие объекты как "Памятник - бюст комсомольцам 20-х от комсомольцев 60-х" (г. Лохвица, Полтавская обл.) или "Памятный знак с текстом телеграммы жителей села 23.01.1924 г. ЦИК СССР в связи с увековечением памяти борцов за свободу – 9 января 1905 г. и получением тяжелого известия о смерти дорогого вождя В. И. Ленина" (с. Кибинцы, Полтавская обл.).

"Данный приказ Министерства культуры Украины принят в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия" с учетом решения заседания Экспертной комиссии по рассмотрению вопросов занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и Научно-методического совета по вопросам охраны культурного наследия Минкультуры", - отметили в министерстве.