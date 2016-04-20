В Минске предупредили боевиков: проведение 9 мая "парада военной техники" в Донецке будет грубым нарушением

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook по итогам сегодняшнего заседания группы.

"В преддверии празднования 9 мая мы предупреждаем представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей: проведение так называемого парада военной техники в Донецке будет прямым и грубым нарушением Минских соглашений. В соответствии с договоренностями все вооружение должно быть отведено с линии соприкосновения в места постоянной дислокации, и этот отвод должен быть подтвержден сотрудниками СММ ОБСЕ", - написала пресс-секретарь Кучмы.

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"Пока продолжаются обстрелы невозможен прогресс в решении политических вопросов. Выборы на Донбассе могут пройти после прекращения огня, вывода иностранных воинских подразделений, восстановления контроля за украинско-российской границей, с участием украинских партий и украинских СМИ", - отметила она.

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"Из-за постоянных обстрелов саперы не могут завершить работы по разминированию на половине из 12 согласованных участков, которые находятся как вдоль линии соприкосновения, так на самой линии соприкосновения", - заявила Олифер.