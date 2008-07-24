На сегодня и завтра в Украине объявили штормовое предупреждение

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение в Украине на 24-25 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в частности, на протяжении 24 июля в результате добегания паводковой волны в Закарпатье ожидается продолжение подъема уровня воды на участке реки Тиса Большой Бычков – Вилок на 2,5-3,5 метра, нижних течениях Боржавы – на 2-2,5 м, формирование максимальных уровней воды (в см над нулем поста): г. Тиса – город Тячив – 410-460 см, выход воды на заводь, начальное подтапливание района городских очистительных сооружений; г. Тиса – город Хуст – 310-360 см, выход воды на заводь, возможное подтапливание приусадебных участков в селе Крива и поселке Буштино (Тячивский район).

Во второй половине 24 и на протяжении 25 июля на реках бассейнов Прута, Серета, притоках Днестра (в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей) и на реках Закарпатья ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5-1,5 м. В частности на участке р. Прут Коломыя – госграница будут продолжаться подъемы на 2-2,5 м.

Также возможно затопление заводей, пастбищ, сельскохозяйственных угодий, подтапливания отдельных приречных хозяйственных объектов и жилых домов в Галицком, Тлумацком, Верховинском и Косовском районах Ивано-Франкивской области, Залищицком районе Тернопольской области, Тячивском районе Закарпатья; подтапливание дороги Новоселица – Герца на Буковине, блоков сигнализации застав госграницы в Новоселицком районе Черновицкой области.

Кроме того, в Карпатских горах сохраняется угроза формирования селевых потоков.

Также 25 июля в Винницкой, Одесской, Николаевской областях, а днем и в Крыму будет облачно с прояснениями, грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах – град, шквалы 17-22 м/с. На Прикарпатье ночью пройдут очень сильные дожди.