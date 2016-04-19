ГПУ открыла дело по факту запрета оккупантами в Крыму деятельности Меджлиса

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве относительно совершения незаконно созданной "прокуратурой Республики Крым" действий, направленных на противоправный запрет деятельности представительного органа - Меджлиса крымскотатарского народа.

"Указанный факт свидетельствует о продолжении репрессий против крымскотатарского народа и всех граждан, которые противостоят временной оккупации территории Украины со стороны Российской Федерации, через так называемые "прокуратуру Республики Крым" и органы власти", - говорится в сообщении.

ГПУ отмечает, что самопровозглашенная "власть" под предлогом якобы противодействия экстремистской деятельности имеет целью лишить крымских татар представительного органа, настойчиво игнорируя нормы международного права в сфере прав коренных народов, в частности, Декларацию ООН о правах коренных народов, которой подтверждается право таких народов на собственные представительные институты.

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По мнению Генпрокуратуры, путем запрета деятельности Меджлиса оккупанты нарушают равноправие граждан, "умышленно унижая национальное достоинство крымскотатарского народа".

Ведомство настаивает на незаконности действий представителей оккупационной "власти" Крыма, которые, пытаясь безосновательно запретить деятельность представительного органа национального самоуправления крымскотатарского народа, препятствуют законной деятельности Меджлиса.

"Надлежащие меры реагирования на выявленные нарушения закона будут приниматься и в дальнейшем. Ответственность каждого, кто совершил преступление на временно оккупированной территории Украины, будет неотвратимой", - подчеркивает Генпрокуратура.

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