Кернес ошарашил милиционеров с повесткой: какому Кернесу, конкретно?

Правоохранители сегодня пытались вручить секретарю харьковского горсовета Геннадию Кернесу очередную повестку на допрос.

Полковник и лейтенант, которые отказались представиться, сразу после пресс-конференции пытались вручить Кернесу повестку на завтрашний допрос в Главном следственном управлении МВД.

Это происходило в рабочем кабинете в присутствии журналистов. Как сообщил корреспондент «МедиаПорта», Геннадий Кернес отказался взять бумагу. Объяснил, что неверно оформлена. В документе есть его фамилия, имя и отчество, но нет адреса. «Какому Кернесу, конкретно, вы ее принесли?», - спросил он милиционеров и отказался взять документ.

Вчера секретарь горсовета был на допросе в Киеве. К нему применили принудительный привод и забрали его силком прямо из реанимобиля. Допрос закончился около 22.00. сегодня на сайте МВД появилась информация от следователя о том, что следующий допрос назначен на завтрашнее утро. Но Геннадий Кернес заявил, что сможет пообщаться с правоохранителями только 31 июля после того, как окончить исполнять обязанности городского головы (мэр Харькова Михаил Добкин сейчас в отпуске) и сам отдохнет.