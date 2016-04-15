Гройсман раскритиковал первого замглавы Минздрава Александру Павленко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде раскритиковал первого заместителя министра здравоохранения Александру Павленко за проблемы с поставками лекарств для онкобольных детей.

Критика в адрес замминистра прозвучала в ответ на призыв народного депутата, первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксаны Корчинской немедленно решить проблемы с поставками.

"Хочу обратить внимание заместителя министра здравоохранения, что это народный депутат Корчинская, а не "пани" Корчинская. Дети не могут ждать вторника или следующей недели, болезнь у них никуда не девается. Если вы не доработали, то вы об этом скажите и признайте, дайте возможность, чтобы этот вопрос был решен. Если нет - оставьте свою должность, отдайте ее тем, кто может сделать быстрее", - сказал премьер-министр.

В свою очередь, Павленко заявила, что проблемы с поставками актуальны только для части больниц, в которые необходимые лекарства поступят в ближайшее время. Кроме того, замминистра призвала парламент и правительство ускорить назначение нового министра здравоохранения.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Киевская городская государственная администрация начала служебную проверку по закупке лекарств для онкобольных. В частности, речь шла о приобретении препаратов "Доцетаксел – Виста" и "Трастузумаб", которые, по информации, распространенной в СМИ, были приобретены по завышенным ценам. При этом по результатам проверки нарушения не были обнаружены.

Верховная Рада Украины 14 апреля утвердила новый состав Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом, однако кандидатура нового министра здравоохранения не была утверждена из-за отсутствия подходящих кандидатур. При этом Гройсман подчеркнул необходимость назначения главы Минздрава в ближайшее время.

По мнению общественных организаций, Александра Павленко была назначена в Минздрав по протекции народного депутата от БПП Глеба Загория, являющегося собственником фармацевтической компании "Дарница".

В средине 2015 года ряд общественных организаций, в частности "Пациенты Украины" и "Центр противодействия коррупции", обвинили собственника "Дарницы" и депутата Загория в создании в Министерстве здравоохранения монополии на допуск лекарств в Украину.

Кроме того, общественные организации, разработавшие законопроект о закупках в феврале 2015 года, неоднократно заявляли, что как раз Александра Павленко была тем человеком, который очень сильно мешал прохождению проекта закона в Верховной Раде.