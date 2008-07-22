Кернеса взяли в "скорой" и увезли в Киев на допрос (добавлены фото)

Сегодня в Харькове работники милиции задержали секретаря Харьковского городского совета Геннадия КЕРНЕСА.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Цель задержания, по данным работников правоохранительных органов, - выполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном поводе Г.КЕРНЕСА к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.

При этом в Департаменте отмечают, что Г.КЕРНЕС "на протяжении двух месяцев неоднократно игнорировал приглашения (повестки, телеграммы, постановления о приводе) следователя прибыть на допрос, откровенно демонстрируя (в том числе перед общественностью) свое нежелание принимать участие в процессуальных действиях".

По словам очевидцев задержания, сегодня около Апелляционного суда три машины дорожно-постовой службы (ДПС) с донецкими номерами окружили автомобиль секретаря горсовета. Через несколько минут на место происшествия приехала адвокат Кернеса, а еще чуть позже - машина скорой помощи, в которую срочно пересел Кернес. На улице Сумской карету "скорой" заставили остановиться, после чего Кернеса силой вытащили из машины несколько вооруженных людей в масках и пересадили в одну из машин ДПС. Охранники Кернеса пытались защитить своего подопечного, но их попытки оказались тщетными.

Комментируя это событие, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что принудительный повод Г.КЕРНЕСА к следователю стал результатом длительного игнорирования им закона и своего долга как гражданина. По словам министра, даже такие влиятельные должностные лица, как Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и бывший президент Леонид КУЧМА без всяческих предостережений давали показания правоохранительным органам, демонстрируя этим, что закон действительно один для всех.

Между тем “Медиапорт” со ссылкой на начальника Харьковского облуправления во взаимодействии с правоохранительными органами Валерия ЛЮТОГО сообщает, что Г.КЕРНЕСА везут на допрос в Киев в Главное следственное управление МВД Украины.

В.ЛЮТЫЙ подчеркнул, что ни о каком захвате Г.КЕРНЕСА речь не идет. Сотрудники милиции действовали в рамках закона.

Фото Владимира Андреева / УНИАН