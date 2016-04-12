Безумие "ДНР": "Мэр" Горловки провозгласил себя верховным главнокомандующим УССР

В своем обращении Ким раскритиковал проекты «Новороссия» и «ДНР», заявив, что таким образом убивается шанс восстановить СССР, пишет Четвертая власть во вторник, 12 апреля.

«Вместо СССР у нас появилась Новороссия. Потом Донецко-Криворожская республика. Потом Донецкая и Луганская народная республики. В общем, мы вместо слона получили мышь. Вот так потихоньку идет слив», — заявил Ким.

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«Мэр» Горловки также рассказал, что в Украине «идет зачистка территории от коренного народа», которая организована для того, чтобы заселить территорию страны представителями другого народа.

«Не буду говорить какого, решайте сами, у кого есть голова на плечах», — сказал Ким.

По мнению Кима, война в Донбассе была развязана для того, чтобы население Западной Украины не могло сопротивляться будущей реституции. Главарь боевиков Горловки считает, что в скором времени поляки и румыны собираются потребовать возврата своей собственности, конфискованной при СССР, и для того, чтобы украинцы не сопротивлялись этому, их отправляют «умирать на Восточный фронт».

«Пора возвращаться домой — в Советский Союз — туда, откуда мы все вышли», — призвал Ким.

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Главный посыл своего обращения главарь боевиков Горловки оставил напоследок. В видеоролике он продемонстрировал «указ президента СССР» о назначение его (Станислава Кима) верховным главнокомандующим УССР. При этом автором документа, судя по подписи, является некий С.В. Тараскин, объявивший себя «исполняющим обязанности президента СССР». «Указ» датируется 3 марта и был подписан якобы в Кремле.

«Слушай боевой приказ! Приказываю командирам частей и подразделений войск АТО личный состав привести на верность присяге трудовому народу СССР. На своих штабах поднять знамя Советского Союза. И приступить к разработке операции по освобождению нашей Родины — УССР от организованных преступных группировок и их пособников», — заявил Ким.

Кроме того, он похвалил террориста Игоря Стрелкова за то, что тот расстрелял двух своих подчиненных, руководствуясь приказом Сталина, принятым в 1941 году.