Порошенко обещает не позволить "пятой колонне" повторить проект "Новороссия"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время торжественного собрания в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

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«Мы не позволим «пятой колонне» русских расколоть Украину. Мы не позволим повторить почивший в бозе проект «Новороссия», - заявил Порошенко.

«Украина является сильной, единой державой, которая способна защитить себя и способна двигаться в Европу», - добавил президент.