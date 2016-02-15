Порошенко обещает не позволить "пятой колонне" повторить проект "Новороссия"
15:13, 15 февраля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не позволит «пятой колонне» русских расколоть Украину и попробовать повторить проект «Новороссия».
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время торжественного собрания в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.
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«Мы не позволим «пятой колонне» русских расколоть Украину. Мы не позволим повторить почивший в бозе проект «Новороссия», - заявил Порошенко.
«Украина является сильной, единой державой, которая способна защитить себя и способна двигаться в Европу», - добавил президент.
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