НАБУ проводит выемку документов в Госэкспортконтроле в связи с коррупцией в ведомстве

Как сообщает ZN.UA, детективы НАБУ проводят соответствующие процессуальные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно неправомерных действий сотрудников Госэкспортконтроля. В частности, в настоящее время в служебных кабинетах чиновников выполняются действия, связанные с фиксацией доказательств для подтверждения обстоятельств фактов получения неправомерной выгоды или незаконного обогащения главы службы Юрия Терещенко и других должностных лиц.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования детективами получены фактические данные, что с октября 2014 года с участием неустановленных должностных лиц Госэкспортконтроля, Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины в данном органе государственной власти функционирует преступная схема вымогательства и получения неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования в ходе их регистрации в качестве субъектов осуществления международных передач товаров военного назначения и двойного использования и предоставления им разрешений (заключений) на право экспорта, временного вывоза, импорта, временного ввоза и реэкспорта товаров военного назначения и двойного использования.

Также издание отмечает, что отстраненный Кабинетом министров от исполнения полномочий на время проведения служебного расследования Терещенко, по словам сотрудников службы, на период работы детективов внезапно "заболел".

В начале марта посольство Словацкой республики направило Юрию Терещенко обращение относительно нарушения сроков выдачи экспортной лицензии украинской фирме "Укринмаш" - контрагенту одной из словацких компаний. Посольство выразило обеспокоенность возможным срывом экспортных поставок продукции военного назначения украинского производства.

Читайте такжеЗа взятки в Украине осуждена лишь пятая часть коррупционеров - Transparency International

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года президент Петр Порошенко потребовал от Кабмина, Генпрокуратуры и НАБУ активнее бороться с коррупцией. В качестве примера он приводил случай Терещенко.

"Была разоблачена причастность к коррупционным действиям председателя Государственной службы экспертного контроля Юрия Терещенко - в ходе проведения обыска по его месту проживания обнаружена часть денежных средств, которые были переданы накануне Головатому в качестве взятки. Однако задержанные чиновники, согласно судебным решениям, вышли на свободу и восстанавливаются на должностях", - заявил Порошенко.