Порошенко требует от Кабмина, Генпрокуратуры и НАБУ активнее бороться с коррупцией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в письме, в частности говорится о том, что руководители высокого уровня – председатель Государственной службы занятости Ярослав Кашуба и заместитель директора Департамента государственной экспертизы Государственной службы экспертного контроля Украины Сергей Головатый – были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры при получении взяток.

«Была разоблачена причастность к коррупционным действиям председателя Государственной службы экспертного контроля Юрия Терещенко - в ходе проведения обыска по его месту проживания обнаружена часть денежных средств, которые были переданы накануне Головатому в качестве взятки. Однако задержанные чиновники, согласно судебным решениям, вышли на свободу и восстанавливаются на должностях», - заявил Порошенко.

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«Считаю неприемлемым бездействие правоохранительных органов и руководства правительства. Чиновники, в отношении которых имеются обоснованные подозрения в совершении коррупционных преступлений, должны увольняться с должностей или, по меньшей мере, быть отстранены от исполнения должностных обязанностей на время проведения следствия и суда. Жду эффективной и результативной реакции на указанные факты», - говорится в письме Порошенко.

Как сообщалось, во время заседания Совета регионального развития президент подчеркнул важность формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.

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«Реальная борьба с коррупцией требует серьезной помощи, несмотря на то, что мы до сих пор имеем проблемы в судебной системе, несмотря на то, что парламент не проголосовал законы, которые наконец остановят выпуск под залог коррупционеров, особенно тех, кто схвачен «на горячем». Ни у кого нет права иметь «зонтик», и ключевое, за что нам надо бороться, - это доверие граждан», - заявил Порошенко.