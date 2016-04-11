В России суд рассмотрит "условно-досрочное" освобождение майдановца, осужденного в оккупированном Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание запланировано на 13.00 по местному времени.

Костенко один из многих граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ. По информации украинских дипломатов, Костенко через своего адвоката направил заявление в адрес Минюста Украины относительно его передачи для отбывания наказания на территорию Украины.

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Костенко в мае 2015 года так называемый Киевский районный суд г. Симферополя приговорил по статье 222 ч.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) к наказанию сроком 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

Сейчас наш соотечественник отбыл наказание сроком 1 год и 2 месяца (треть), остаток срока составляет 2 года и 4 месяца.

По российскому законодательству, за незначительные преступления и преступления средней степени тяжести условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбывания осужденным не менее одной трети срока наказания. Учитывая это Костенко подал соответствующее прошение в Кирово-Чепецкий районный суд.

По информации адвоката, шансы на положительное решение этого вопроса невысокие, учитывая наличие у Костенко взысканий, которые он получил во время отбывания наказания в оккупированном Крыму.

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Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2015 года адвокат Дмитрий Сотников, представляющий интересы незаконно осужденного в Крыму активиста Майдана Александра Костенко, направил иск в Европейский суд по правам человека и намерен подать еще две жалобы после принятия решения судом кассационной инстанции.