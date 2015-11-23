Защита "осужденного" в оккупированном Крыму активиста Майдана Костенко подала иск в ЕСПЧ

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Сотников отметил, что представляет интересы активиста Александра Костенко, который был участником Майдана, в частности был помощником коменданта.

"5 февраля 2015 года на выходе из подъезда своего дома в Крыму он был повязан сотрудниками ФСБ, был избит, у него была сломана рука, вывихнуто предплечье. В течение дня его избивали, после чего он был доставлен в Следственный комитет РФ и подписал явку с повинной о то, что якобы на Майдане он швырнул камень, который попал в руку сотруднику "Беркута", и ему было предъявлено обвинение - нанесение легкого вреда здоровью по идеологическим причинам", - сообщил адвокат.

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Сотников напомнил, что на момент оккупации полуострова Россией сотрудники крымского "Беркута" приняли российское гражданство, после чего были "возбуждены дела" по факту причинения вреда их здоровью.

"После того, как указанные лица приняли российское гражданство, применяя обратную силу уголовного закона, что запрещается и теорией уголовного права, и законодательством международным, внутренним, они (обвинение - УНИАН) считают, что могут возбуждать уголовные дела, как будто эти покушения были совершены на граждан РФ", - возмутился адвокат.

Также, по его словам, его подзащитному решили "добавить статью, чтобы он получил реальный срок".

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"Они проводят незаконный осмотр жилого помещения, подкинули "ствол" и возбуждают дело уже по второму эпизоду – хранение деталей оружия и соответственно, вынося приговор, дают максимальный срок, предусмотренный по этой статье. По совокупности преступлений дают 4 года 2 месяца лишения свободы. После апелляционной жалобы на три месяца срок сокращается. Итоговый срок – 3 года 11 месяцев", - сказал Сотников.

Кроме того, по его словам, после 23 сентября Костенко направляют на этап, и только "пару недель назад удалось узнать, что он находится в исправительной колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области РФ".

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Также Сотников отметил, что в так называемый Крымский гарнизонный военный суд была подана кассационная жалоба по факту отказа о возбуждении уголовного дела по факту пыток. Первое заседание уже прошло, на нем присутствовали следователи, гарнизонный военный прокурор, сотрудники ФСБ РФ, участвовавшие в пытках – бывшие офицеры СБУ, которые перешли на сторону России. Суд отложил заседание на 25 ноября, чтобы обеспечить участие в процессе Костенко по видеоконференции.

"Украинская Хельсинская группа оказывала нам содействие в подготовке жалоб в Европейский суд по правам человека. Одна жалоба уже направлена. Еще будут подготовлены две жалобы: одна будет подготовлена после принятия решения судом кассационной инстанции, а вторая - по факту отказа в расследовании пыток", - подчеркнул адвокат.