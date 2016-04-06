К Савченко в СИЗО не пускают украинских консулов – адвокат
К украинской летчице и народному депутату Надежде Савченко, незаконно осужденной в России и на данный момент удерживаемой в СИЗО после приговора, не пропускают украинских консулов.
Об этом в своем Twitter сообщил один из адвокатов Савченко Марк Фейгин.
Украинских консулов Ковтуна и Москаленко не пускают в СИЗО-3 к Надежде. Могут, чисто теоретически, начать этапировать. С них станется.— Mark Feygin (@mark_feygin) 6 апреля 2016 г.
При этом он допустил, что это может свидетельствовать о скором этапировании Савченко к месту отбывания тюремного срока.
Читайте такжеПесков уверен, что дело Савченко не портит имидж Путина
Как сообщал УНИАН, сегодня незаконно осужденная в России Савченко начала сухую голодовку.
22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам колонии за якобы убийство двух российских журналистов.
После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.
5 апреля вступил в силу приговор в отношении летчицы, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.
Читайте такжеПорошенко пообщался с Савченко через консула в РФ, рассказал о шагах для ее освобождения