К Савченко в СИЗО не пускают украинских консулов – адвокат

Об этом в своем Twitter сообщил один из адвокатов Савченко Марк Фейгин.

Украинских консулов Ковтуна и Москаленко не пускают в СИЗО-3 к Надежде. Могут, чисто теоретически, начать этапировать. С них станется. — Mark Feygin (@mark_feygin) 6 апреля 2016 г.

При этом он допустил, что это может свидетельствовать о скором этапировании Савченко к месту отбывания тюремного срока.

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Как сообщал УНИАН, сегодня незаконно осужденная в России Савченко начала сухую голодовку.

22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам колонии за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении летчицы, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.

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