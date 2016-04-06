К Савченко в СИЗО не пускают украинских консулов – адвокат

16:42, 06 апреля 2016
Общество
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К украинской летчице и народному депутату Надежде Савченко, незаконно осужденной в России и на данный момент удерживаемой в СИЗО после приговора, не пропускают украинских консулов.

REUTERS

Об этом в своем Twitter сообщил один из адвокатов Савченко Марк Фейгин.

При этом он допустил, что это может свидетельствовать о скором этапировании Савченко к месту отбывания тюремного срока.

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Как сообщал УНИАН, сегодня незаконно осужденная в России Савченко начала сухую голодовку.

22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам колонии за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении летчицы, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.

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