Незаконно осужденная в России к 22 годам лишения свободы украинская летчица Надежда Савченко начала сухую голодовку.

Об этом один из ее адвокатов Марк Фейгин написал в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам колонии за якобы убийство двух российских журналистов.

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После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении летчицы, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.