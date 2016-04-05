ООН выделило 5 миллионов гривен на поддержку переселенцев на Харьковщине

Об этом говорится в сообщении Агентства ООН по делам беженцев.

«Многие переселенцы в Украине находятся в затруднительном положении, вынуждены ежедневно бороться за свое выживание. Агентство ООН по делам беженцев и «Станция Харьков» оказывают им поддержку для того, чтобы они могли наладить свою жизнь и интегрироваться в местные общины. Для этого мы помогаем им найти работу, предоставляем информацию и средства для совместных инициатив переселенцев и местных общин для улучшения их сосуществования», - сказал глава полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев в Харькове Аслак Сулумсмуен.

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В прошлом году в рамках сотрудничества Агентства и «Станции Харьков» было открыто 4 пункта помощи внутренне перемещенным лицам (ВПО) в Харьковской области (в городах Изюм, Барвенково, Купянск-Узловой и Балаклея), где предоставлялись информационные, правовые услуги и психологическая поддержка переселенцам. Также работали мобильные бригады, которые осуществляли выезды в отдаленные места Харьковской области для оказания психологической и юридической помощи.

В этом году, кроме продолжения работы уже существующих центров в Харькове и области, проект расширят за счет новых направлений.

В частности, инициативные группы переселенцев и местных жителей смогут получить мини-гранты до 15 тысяч гривен для совместных социально важных проектов. Также в пунктах помощи будут предоставляться консультации по трудоустройству, профессиональное обучение и проведение ярмарки вакансий в области. Консультанты по социальным вопросам в Харьковской области будут осуществлять сопровождение случаев до полного решения вопросов. Кроме того, будут проводиться юридические семинары для переселенцев, а также тренинги по повышению уровня профессиональных навыков волонтеров. В пунктах помощи переселенцы смогут свободно пользоваться доступом к сети Интернет.

Отдельным важным компонентом проекта станет помощь ромским общинам, проживающим на территории Харьковской области, и предупреждение случаев без гражданства, а также проведение информационных кампаний против гендерного насилия.

«Это уже второй совместный проект общественной организации «Станция Харьков» и Агентства ООН по делам беженцев, который стал логическим продолжением проекта 2015 года. Именно тогда мы увидели, что спектр помощи внутренне перемещенным лицам в области надо расширять и сейчас добавили новые направления работы, которых не хватало раньше. Например, большое внимание уделяется приобретению новых профессий, именно таких, которые за короткий срок обучения смогут приносить доход (копирайтер, web-дизайнер, агротренинги в области и другие). В состав мобильных бригад вошли социальные консультанты. Одним из направлений является поддержка цыганского населения. Мини-гранты для общины будут стимулировать жильцов объединяться в общих интересах, так как получить финансирование могут только смешанные группы – переселенцев и местного населения и прочее», – отметила координатор проекта «Станция Регион» Алиса Веневцева.