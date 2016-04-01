Лутковская считает призывы власти отслеживать места проживания переселенцев незаконными и неприемлемыми

Об этом говорится в открытом обращении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской к министру социальной политики Украины Павлу Розенко, сообщает пресс-службе омбудсмена.

Она напомнила, что на официальном веб-сайте Бердянского городского совета Запорожской области 31 марта было размещено обращение управления труда и социальной защиты населения к жителям города с просьбой проверить фактическое временное место пребывания внутренне перемещенных лиц по адресам проживания в Бердянске, а также сам список всех адресов проживания ВПЛ.

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Аналогичные действия были обнаружены и в других городах Украины, что свидетельствует о системности этой проблемы.

«Поскольку указанное решение, принятое органами социальной защиты населения, является неприемлемым и противоречит нормам законодательства Украины, прошу безотлагательно принять все необходимые меры с целью доведения до ответственных должностных лиц информации о ошибочности и безосновательности указанных действий со стороны территориальных органов социальной защиты населения и обеспечения надлежащей реализации политики государства в сфере социальной защиты внутренне перемещенных лиц», – говорится в заявлении.

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Лутковская отмечает, что в связи с невозможностью проведения быстрой проверки информации о фактическом проживании внутренне перемешенных лиц по адресу, указанному при постановке на учет, но с целью быстрого возобновления выплаты временно приостановленных пенсий и других социальных выплат внутренне перемещенным лицам с целью избежания необоснованных ограничений прав этой категории лиц, было решено обратиться непосредственно к самим внутренне перемещенных лиц с просьбой лично обратиться в органы социальной защиты населения для подтверждения сведений о фактическом месте проживания.

Омбудсмен также отметила, что проверка достоверности информации о фактическом временном месте проживания внутренне перемещенных лиц на основании заявлений жителей населенного пункта, в котором ВПЛ взято на учет, действующим законодательством не предусмотрена, в то время как согласно положению статьи 19 Конституции органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

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«Такие призывы к местной общине относительно отслеживания места проживания внутренне перемещенных лиц могут привести к негативным последствиям, стигматизации и нетолерантному отношению местного сообщества к перемещенным лицам», – отметила Лутковская.

Отметим, что скандальная публикация на сайте Бердянского горсовета с адресами переселенцев сегодня после огласки в СМИ была удалена.