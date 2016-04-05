Связи в высоких кругах не помогли: в Одессе уволили прокурора за пьяный дебош в кафе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, он уволен приказом прокурора области от 4 апреля.

«За совершение проступка, который порочит работника прокуратуры, уволен сотрудник отдела областной прокуратуры», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что следователи прокуратуры проводят расследование по факту конфликта в центре Одессы с участием сотрудника ведомства по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, рано утром 3 апреля в кафе, расположенном в центре Одессы, прокурор одного из отделов областной прокуратуры, пребывая якобы в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно – конфликтовал с другим посетителем и охраной заведения, употреблял ненормативную лексику, бил посуду, угрожал пистолетом и ссылался «на связи в высоких кругах».

По факту хулиганских действий открыто уголовное производство.

Данный прокурор ранее работал в одной из районных прокуратур Одессы, а в январе 2015 года был переведен в аппарат прокуратуры области.