Во Львове пьяный хулиган едва не взорвал дом и избил четырех полицейских (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, также до задержания львовянин выбрасывал из окна квартиры на улицу предметы быта, которыми были травмированы трое сотрудников патрульной полиции.

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По данным полиции, сегодня, 1 апреля, в 6.15 на оперативную линию «102» поступило сообщение о том, что в центре города, в одной из квартир жилого дома на улице Костя Левицкого, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения хулиганит, учинил ссору с соседями, облил краской лестничную клетку и общие двери и побил окна в соседних квартирах.

Когда на место прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа, 38-летний львовянин заперся в своей квартире, открыл газ на кухне и начал демонстративно курить. На требования прекратить противоправные действия мужчина реагировал агрессивно – угрожал полицейским и нецензурно ругался.

Поскольку возникла угроза жизни и безопасности граждан из-за возможного взрыва газа, правоохранители вынуждены были выломать входную дверь в квартиры и таким образом проникли в помещение и задержали правонарушителя. Поскольку мужчина оказал сопротивление, во время задержания четверо работников Лычаковского отдела полиции получили телесные повреждения.

Пострадавшие правоохранители обратились за медицинской помощью.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Львова, еще до задержания мужчина выбрасывал из окна своего жилья предметы быта, посуду и вилки, в результате чего получили травмы трое сотрудников патрульной полиции, которые прибыли на вызов. Они также обратились за помощью к медикам.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.342 (сопротивление представителю правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.