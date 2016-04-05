В Минобороны обещают, что срочники пройдут службу исключительно за пределами зоны АТО

Солдаты-срочники будут проходить службу исключительно за пределами района проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай сегодня на брифинге.

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Он напомнил, что согласно указу президента Украины с 5 мая начнется очередной призыв граждан на срочную военную службу в ряды ВСУ и другие воинские формирования. По его словам, призыв продлится до 30 июня. Чернобай отметил, что численность граждан, которых планируется призвать, уточняется и будет зависеть от мер государственных силовых структур.

По его словам, призыву будут подлежать граждане Украины, которым ко дню отправки в воинскую часть исполнилось 20 лет, а также старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от срочной военной службы.

Пресс-секретарь напомнил, что срок срочной службы составляет полтора года для тех, кто не имеет полного высшего образования, и один год для тех, кто его имеет.

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Чернобай отметил, что согласно распоряжению президента Украины солдаты-срочники будут проходить службу исключительно за пределами района проведения АТО.

Он отметил, что в соответствии с указом главы государства в запас будут уволены военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования - специалист или магистр и отслужили установленные сроки срочной военной службы. По его словам, их увольнение в запас состоится в течение апреля - июня этого года.