Госпогранслужба временно возобновляет призыв на срочную службу
Принято решение о временном возобновлении призыва на срочную службу в Государственной пограничной службе Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
По его словам, «для того, чтобы не допустить снижения эффективности выполнения поставленных заданий, принято решение о временном возобновлении призыва на срочную службу в Госпогранслужбу».
Как сказал Слободян, в ведомстве продолжаются мероприятия, связанные с подготовкой мест проживания срочников, уточнение программ подготовки и других аспектов работы с этой категорией личного состава.
«В целом Госпогранслужба готова принять около 4 тысяч военнослужащих-срочников», - подчеркнул Слободян.
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Он добавил, что солдат планируют отбирать на конкурсной основе и направлять на охрану границ только после прохождения двухмесячного обучения.
Слободян утверждает, что срочники будут проходить службу за пределами АТО, на должностях младших инспекторов 3-й категории, водителей, кинологов и поваров.
«При желании, им будет предоставляться приоритетное право перехода на контрактную службу по окончании срока срочной службы», - сказал он.
По словам Слободяна, одним из путей повышения мотивации срочной службы является направление солдат в подразделения по месту жительства, если они будут добросовестно служить.
За добросовестную службу командование подразделений может позволить военнослужащему посещать дом в ночное и свободное от службы время.
При недобросовестной службе, подчеркнул Слободян, срочник "будет направлен для прохождения службы в более удаленные подразделения на других участках границы".