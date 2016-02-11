Госпогранслужба временно возобновляет призыв на срочную службу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

По его словам, «для того, чтобы не допустить снижения эффективности выполнения поставленных заданий, принято решение о временном возобновлении призыва на срочную службу в Госпогранслужбу».

Как сказал Слободян, в ведомстве продолжаются мероприятия, связанные с подготовкой мест проживания срочников, уточнение программ подготовки и других аспектов работы с этой категорией личного состава.

«В целом Госпогранслужба готова принять около 4 тысяч военнослужащих-срочников», - подчеркнул Слободян.

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Он добавил, что солдат планируют отбирать на конкурсной основе и направлять на охрану границ только после прохождения двухмесячного обучения.

Слободян утверждает, что срочники будут проходить службу за пределами АТО, на должностях младших инспекторов 3-й категории, водителей, кинологов и поваров.

«При желании, им будет предоставляться приоритетное право перехода на контрактную службу по окончании срока срочной службы», - сказал он.

По словам Слободяна, одним из путей повышения мотивации срочной службы является направление солдат в подразделения по месту жительства, если они будут добросовестно служить.

За добросовестную службу командование подразделений может позволить военнослужащему посещать дом в ночное и свободное от службы время.

При недобросовестной службе, подчеркнул Слободян, срочник "будет направлен для прохождения службы в более удаленные подразделения на других участках границы".