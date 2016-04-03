В Совете адвокатов не исключают, что убийцы Грабовского совершили еще семь преступлений

За людьми, которые, вероятно, совершили убийство адвоката Юрия Грабовского, есть еще семь подобных преступлений. Об этом, ссылаясь на инсайдерскую информацию, заявил член Совета адвокатов Украины Сергей Осыка, передает Hromadske.tv.

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"Есть инсайдерская информация о том, что вместе с этим убийством, которое совершили эти люди, есть еще около семи эпизодов, когда они убивали людей и таким же образом закапывали. Поэтому нельзя просто говорить о том, что Юра (Грабовский — УНИАН) оказался не в том месте и не в то время", — сказал Осыка.

Он также объяснил, как Грабовский получил дело российских ГРУшников: "Он попал в это дело через систему бесплатной правовой помощи, которая выдала ему доверенность на участие в этом деле".

Как ранее сообщал УНИАН, тело адвоката российского ГРУшника Александрова Юрия Грабовского нашли 25 марта ночью в 27 км от города Жашков Черкасской области в заброшенном колхозном саду со следами насильственной смерти. Его местонахождение было неизвестно с 5 марта 2016 года.